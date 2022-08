Il Como piazza il grande colpo: è ufficiale l'arrivo di Fabregas

La Lega B ufficializza l'ingaggio del centrocampista campione del Mondo ha giocato con Arsenal, Barcellona, Chelsea e Monaco.

La forte suggestione ora è realtà: Cesc Fabregas è ufficialmente un nuovo giocatore del Como.

Il centrocampista spagnolo, sbarcato in Italia nella giornata di lunedì 1 agosto ha firmato il contratto che lo legherà al club lariano dopo aver svolto il rituale delle visite mediche.

Un colpo di grande spessore quello piazzato dalla formazione comasca che si candida a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Serie B e potrà farlo annoverando tra le proprie fila uno dei centrocampisti più forti della sua generazione.

Formatosi nella 'cantera' del Barcellona, Fabregas si è affermato però in Premier League dove ha indossato la maglia dell'Arsenal dal 2003 al 2011.

Poi il ritorno alla casa madre Barcellona dal 2011 al 2014, ossia i suoi unici tre anni in Liga, a precedere il ritorno in quel di Londra per sposare il progetto Chelsea.

Archiviata l'esperienza con i Blues nel 2019, la sua ultima tappa si chiama Monaco. Con i monegaschi ha disputato tre stagioni prima di liberarsi dopo la naturale scadenza contrattuale, avvenuta lo scorso 18 giugno.

Inghilterra, Spagna, Francia e ora l'Italia, con la Serie B pronta ad accogliere un calciatore che nel proprio bagaglio contra 722 partite ufficiali, 125 goal, 214 assist e 12 trofei complessivi infilati in bacheca, tra cui un Mondiale, un Europeo e tutti i titoli nazionali possibili in Spagna e Inghilterra.