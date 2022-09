Prima da titolare per Fabregas: assist per Cutrone, ma niente vittoria

Dopo tre sconfitte di fila, il Como pareggia anche grazie al centrocampista spagnolo: fascia da capitano al braccio, assist ma 3-3 beffa.

La prima vittoria del Como nel campionato di Serie B 2022/2023 non arriva nemmeno con la prima gara da titolare di Cesc Fabregas. Il colpo a sorpresa del calciomercato estivo è stato infatti schierato dal primo minuto dopo le due gare da subentrato contro Brescia e Sudtitol.

Fabregas aveva ampiamente deluso nella sfida contro la neopromossa di Bolzano, causando un rigore, ma nella sfida interna contro la SPAL è stato decisivo. Schierato al fianco di Baselli nel quadrato 4-4-2 del Como, ha guidato il team lombardo fino alla sua uscita dal campo.

Non solo una gara di spessore, ma anche l'assist per il secondo goal di Cutrone, autore di una doppietta decisiva per sbloccare il Como e portarlo a quota tre in classifica, ma non a cinque: il successo è sfumato a pochi secondi dalla fine con il 3-3 di Esposito.

La rete del 2-1 in cui l'ex Barcellona ha effettuato il passaggio è arrivata pochi secondi dopo l'avvio della ripresa: pressing furioso del numero 4 e del resto degli avanti dei padroni di casa, palla recuperata e tocco sulla destra per l'ingresso in area di Cutrone. Destro e 2-1.

Fabregas è stato poi ammonito per un contrasto sulla trequarti del Como, due minuti prima di essere sostituito e lasciare la fascia da capitano. La sua squadra non riesce ancora a sbloccarsi dopo settimane difficili. Ora starà a lui continuare a portare la sua esperienza nella sua inaspettata nuova avventura professionale.

Alla pari della Serie A, la B andrà in pausa la prossima settimana, per poi tornare a inizio ottobre: per il Como ci sarà la trasferta contro il Cosenza. E la possibilità di regalare ai tifosi un successo dopo quello mancato contro la SPAL. Con un Fabregas in più nel motore.