Taglio alla testa per Fabian Ruiz in Barcellona-Napoli. K.o anche Anguissa

Si è chiusa sull'1-1 l'andata dei sedicesimi di finale tra Barcellona e Napoli in quel del Camp Nou. Nel primo match dei playoff, la formazione azzurra si è portata in vantaggio con Zielinski, venendo ripresa dal rigore di Ferran Torres. Nel finale grossi rischi, senza subire reti. Ma con due k.o subiti.

Da valutare infatti l'infortunio muscolare subito da Anguissa negli ultimi minuti di gara contro il Barcellona, ma non solo. Fabian Ruiz è stato vittima di un forte scontro con Gavi, che ha portato i sanitari in campo per curare i due. Ad avere la peggio proprio il centrocampista del Napoli.

Ruiz ha infatti riportato una ferita alla testa, con conseguente copiosa uscita di sangue. Il Napoli ha così giocato gli ultimi minuti di gara, da recuperare proprio per il k.o durante i sei di extratime, riuscendo comunque a mantenere il pareggio anche in dieci.

Per quanto riguarda Anguissa, il giocatore di Spalletti ha provato a restare in campo al minuto 80, prima di accasciarsi e chiedere il cambio. In vista del Cagliari pronto Demme, anche considerando le tante partite giocate in Coppa d'Africa, dove ha chiuso il torneo al terzo posto.

Al termine della sfida, Spalletti ha dato un breve aggiornamento sulle condizioni:

"Anguissa ha avuto un problemino muscolare, Zielinski solo un affaticamento. Fabian Ruiz ha preso una botta alla testa".

Nei prossimi giorni le novità in vista del match contro il Cagliari, che per il Napoli dovrà essere una conferma in chiave Scudetto. La capolista Milan se la vedrà contro la Salernitana nella giornata di sabato, mentre l'Inter, a pari punti con gli azzurri ma con una gara in meno, affronterà l'Inter a San Siro domenica.