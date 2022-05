L’ex Udinese Braaf lascia il Manchester City: giocherà nel Borussia Dortmund

4 presenze ed un goal in Serie A per il talento inglese, il cui futuro sarà in Germania con la maglia giallonera.

La sua avventura in Serie A è durata soltanto pochi mesi, ma la sua velocità non è passata inosservata. Ora Jayden Braaf si prepara a muovere il prossimo passo per diventare un giocatore del Borussia Dortmund.

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, l’esterno classe 2002 cresciuto nel Manchester City è in procinto di unirsi al club giallonero e iniziare la sua avventura in Bundesliga.

Tra il giocatore e il club renano ci sarebbe già un accordo, mentre per i club la trattativa sarebbe già ad un ottimo punto. Ieri Braaf ha anche salutato e ringraziato il City sui suoi social.

Ex Ajax e PSV, Braaf è andato al City nel 2018 e non si è mai spostato, se non per 4 mesi in Italia nella seconda parte della stagione 2020/21, in cui è andato in prestito all’Udinese: 4 presenze ed un goal, contro il Benevento, il suo bilancio complessivo. Non è però stato riscattato al termine del prestito.

Braaf viene da una stagione complicata a causa di un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fermo per un anno. Nel suo anno migliore, nella Premier League 2, ha segnato 9 goal. Al City, però, non ha mai avuto occasioni in prima squadra.

Il suo futuro sarà a Dortmund, il che lo renderà l’ennesimo talento offensivo a passare dal City al Borussia: percorso già affrontato con successo da Jason Sancho (2000) e Jamie Bynoe-Gittens (2004).