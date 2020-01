L'ex Inter Lucio dice addio al calcio: "Grazie a chi mi ha supportato"

Uno degli ultimi eroi del triplete vinto dall' nel 2010 ancora in attività lascia il calcio giocato: Lucio, infatti, alla soglia dei 42 anni ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e di ritirarsi dal Brasiliense, squadra in cui militava negli ultimi anni.

Nella sua lunga e gloriosa carriera il centrale brasiliano ha riempito la propria bacheca di trofei: tre campionati tedeschi con il , con cui ha vinto anche due Coppa di Lega tedesche e tre coppe di , mentre in ha vinto tutto con la maglia nerazzurra e una Supercoppa italiana con la . Con l'Inter è stato anche fra i protagonisti del 'Triplete' con Josè Mourinho, in cui faceva coppia con Walter Samuel al centro della difesa nerazzurra.

Gli ultimi anni della propria carriera, Lucio, li ha passati nella sua terra natia. Nella giornata odierna ha annunciato a 'Globo Esporte' di aver maturato la decisione di lasciare il calcio, una carriera piena di successi che lo ha portato sul tetto del mondo sia con la nazionale brasiliana, con cui ha vinto il mondiale del 2002, sia con l'Inter con cui ha vinto il mondiale per club. Sempre al quotidiano brasiliano ha voluto rilasciare dei ringraziamenti a tutti i suoi tifosi.

"È un giorno speciale per me. Oggi termina la mia carriera come atleta di calcio professionista. Con grande orgoglio e gratitudine per tutti coloro che mi hanno supportato durante tutto questo tempo".