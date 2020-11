L'ex allenatore di Rabiot: "È un mostro a livello atletico”

Alain Casanova conosce bene Adrien Rabiot. Lo storico allenatore del ha condiviso con il centrocampista francese sei mesi tra il gennaio e il giugno 2013, quando il talento del era un diciottenne alla caccia di minuti per imporsi in prima squadra.

Attualmente senza panchina, l'ex tecnico del club dell'Occitania ha voluto elogiare il centrocampista della . A 'L'Équipe' ha speso parole al miele per il classe 1995, apparso brillante anche con la .

"Ha una personalità straordinaria. Conoscevamo il suo potenziale, ora è un giocatore maturo e con fiducia. L’ho trovato mostruoso a livello atletico, più forte in termini di potenza. Più sei preciso, più stai meglio fisicamente. È costante nella partita. È stato capace di andare oltre le critiche. Sa adattarsi anche a sinistra. Qualcuno di così intelligente e tecnicamente affidabile si sa sempre adattare. In posizione difensiva è stato grandioso, come era Matuidi".