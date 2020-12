Evra smonta Van de Beek: "I paragoni con Pogba mi fanno ridere"

L'ex terzino della Juventus ha commentato i paragoni che negli ultimi mesi vengono fatti tra l'olandese e il connazionale.

La prima parte di stagione tra prestazioni deludenti e risultati altalentanti è già dimenticata. Ora il è in lotta per un posto Champions e magari per vincere la Premier League dopo tempo immemore. Reduce da quattro successi consecutivi, la formazione di Solskjaer sogna in grande.

L'ultimo successo in campionato è arrivato contro il , in cui ha trovato il goal anche Paul Pogba. A deludere invece Van de Beek, sostituito all'intervallo. E proprio relativamente ai paragoni tra l'olandese e il francese ha parlato Patrice Evra .

L'ex giocatore della non ha usato giri di parole a Sky Sports:

"I paragoni tra Pogba e Van de Beek mi fanno ridere. Che goal, che bel goal".

Se da anni Pogba prova a tornare quello della Juventus, riuscendoci solamente in qualche occasione, Van de Beek è allo stesso modo contestato da parte dei suoi tifosi, ma in misura ancor maggiore dopo i 35 milioni spesi per portarlo via da Amsterdam e dall' .

Tra i protagonisti della grande stagione dell'Ajax in Champions due annate fa, Van de Beek è stato continuamente accostato a squadre di prim'ordine nei mesi successivi, sposando il Manchester United nel 2020 a sorpresa, visto un trasferimento al che sembrava ormai imminente.

Per Van de Beek, un goal fin qui in stagione, la possibilità di ribaltare l'attuale situazione nei prossimi mesi del 2020, e magari più in là. E' sotto contratto fino al 2005, ma se il calciomercato del nuovo millennio insegna qualcosa, è che davanti ad una sola annata deludente, l'immediato addio può sempre essere preso in considerazione.