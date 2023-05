Evra ‘protagonista’ dopo la fine di City-Real: lite con gli uomini dello staff di Guardiola

Hanno fatto il giro del web le immagini di Patrice Evra che litiga con alcuni membri dello staff del City dopo la vittoria con il Real Madrid.

Sarà il Manchester City l’avversario dell’Inter nella finale di Champions League che si giocherà il prossimo 10 giugno ad Istanbul.

La compagine dei Citizens infatti, ha letteralmente travolto il Real Madrid con un eloquente 4-0 nella semifinale di ritorno (1-1 la gara d’andata), guadagnandosi il pass per la partita che metterà in palio il più importante trofeo al quale un club europeo possa ambire.

Dopo il triplice fischio finale della sfida contro i Blancos di Ancelotti, all’Etihad Stadium è ovviamente esplosa la festa, ma mentre in molti celebravano il grande traguardo tagliato, c’è stato anche spazio per una lite a bordo campo.

Protagonista del tutto Patrice Evra, che ha seguito la sfida in veste di commentatore tecnico. L’ex difensore di Juventus e Manchester United, ha avuto un duro battibecco con alcuni uomini dello staff tecnico del City e poi una lunga discussione con Manuel Estiarte, uno degli assistenti e uomini di fiducia di Pep Guardiola.

Evra è parso visibilmente nervoso (secondo alcuni si è vestito di rosso anche per ricordare i suoi trascorsi al Manchester United), tanto che sono intervenuti anche alcuni addetti alla sicurezza.

Le immagini dell’accaduto hanno fatto rapidamente il giro del web e lo stesso Evra ha poi commentato la cosa una volta avvicinatosi al panel dei commentatori tecnico della ‘CBS’.

Tra essi anche Jamie Carragher che ha subito chiesto all’ex esterno transalpino cosa fosse accaduto.

“Uno mi ha guardato e mi ha detto tipo ‘Questo è per te!’ Mi sono avvicinato, gli ho chiesto perché fosse tanto agitato e lui mi ha risposto che l’anno scorso io avevo detto che quelli del City si erano c****i sotto e che per questo avevano perso. Quest’anno non si sono c****i addosso e questa è la verità (ah spiegato rivolgendosi a Micah Richards), io sono un uomo onesto”.

Un linguaggio, quello utilizzato da Evra, che non è piaciuto alla giornalista della ‘CBS’ Kate Abdo, tanto che la stessa si è scusata con i telespettatori.

“Noi non imprechiamo nelle nostre trasmissioni. Mi scuso con l’America”.

Evra, a questo punto, ha prima spiegato di non aver detto parolacce (“‘Andare di corpo’ non è imprecare, non dovreste invitarmi!”) e poi, dopo ave detto che Richards era vestito come un albero di Natale, ha lasciato il panel urlando ‘I love this Game!’.