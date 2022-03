Evra e Marchisio in coro: "Niente maledizione, quello della Juve in Champions è un problema più profondo"

Dopo l'eliminazione per mano del Villarreal arrivano le prime critiche per la Juventus di Massimiliano Allegri. Al termine della gara di ritorno degli ottavi di Champions League, terminata 3-0 in favore della formazione spagnola allenata da Unai Emery, l'ex calciatore bianconero Patrice Evra ha commentato la gara.

Ai microfoni di 'Amazon Prime Video', il francese ha attaccato duramente i calciatori della 'Vecchia Signora', puntando il dito in particolare sul brasiliano Arthur:

"Non c'è qualità, soprattutto a centrocampo. Avevamo Marchisio, Vidal, Pirlo, Pogba. Non voglio parlare del passato, però questa è la Juve. Non voglio parlare di un solo giocatore, però ad Arthur non gli ho visto fare un cambio di gioco. Questo era importante oggi, per fare la differenza"

Patrice Evra ha poi proseguito analizzando la prova di Dusan Vlahovic, uno dei protagonisti dell'andata e a secco questa sera all'Allianz Stadium:

"Stanno andando nella direzione giusta quando comprano giocatori come Vlahovic, perchè sono giocatori che cresceranno. Oggi si è visto, "Benvenuti in Champions", questa è la Champions. Quante partite ha (Vlahovic in Champions, ndr)? Non tante. Però io la partita di Vlahovic... la gente non ha visto quanti movimenti ha fatto per ricevere un pallone, era incredibile. Quelli che non conoscono bene il calcio diranno che non ha fatto una bella partita. È stata una partita di Champions, per lui è qualcosa di nuovo anche se è già un grande giocatore, e anche secondo me la Juve ha avuto un possesso di palla troppo lento oggi".

Con il francese anche un altro ex bianconero, Claudio Marchisio, che ha espresso il suo pensiero sulla terza eliminazione di fila dei bianconeri negli ottavi di finale di Champions League dopo quelle contro il Lione e il Porto:

“La ‘maledizione Champions’ per la juve esiste per le finali. Se esci per 3-4 anni di fila agli ottavi di Champions League è un problema più profondo, di identità, di gioco, di giocatori”.