Everton fortissimo su Zaha: offerti più di 61 milioni al Crystal Palace

Non solo Kean: l'Everton lavora per portare a Liverpool anche Wilfried Zaha, ala del Crystal Palace. Offerti 55 milioni di sterline ai londinesi.

Non farà parte delle fab four della Premier League, ma se deve portare a casa un attaccante l' non bada certo a spese. Un anno fa si aggiudicò Richarlison per 56 milioni; ora potrebbe essere il turno di Wilfried Zaha. Pure lui, ovviamente, in cambio di una cifra enorme.

55 milioni di sterline. Al cambio attuale, più di 61 milioni di euro. Questa, secondo 'Sky Sports UK', è l'offerta che l' ha fatto pervenire sul tavolo del per portare a la funambolica ala ivoriana, reduce dalla Coppa d'Africa disputata in con la propria nazionale.

Una proposta altissima, come detto, ma necessaria per superare la concorrenza dell' . I Gunners, il primo club realmente e concretamente interessato a Zaha, nelle scorse settimane avevano offerto 40 milioni di sterline (meno di 45 milioni di euro). Troppo pochi.

L'Everton, insomma, fa sul serio per l'ex aletta del . E per il secondo anno di fila sta aprendo il portafogli. Non solo per Zaha: nel mirino c'è anche quel Moise Kean che appare destinato a lasciare la . Anche in questo caso, la trattativa è più calda che mai.