Everton, Silva esonerato: è ufficiale

L'Everton ha esonerato Marco Silva: c'è l'ufficialità per una decisione nell'aria da tempo a causa dei pessimi risultati dei 'Toffees'.

Tre sconfitte consecutive, di cui l'ultima nel derby contro il : l' è piombato in zona retrocessione in Premier League al terz'ultimo posto con soli quattordici punti conquistati in quindici partite e il primo a pagare per questa situazione è Marco Silva.

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I'Toffees' hanno esonerato il tecnico portoghese con l'annuncio ufficiale arrivato in serata: a lui i ringraziamenti per il lavoro svolto negli ultimi mesi.

🔵 | Football Club can confirm that manager Marco Silva has left the Club. #EFC pic.twitter.com/R2JqAMBdu2 — Everton (@Everton) December 5, 2019

Silva lascia dunque la panchina dell'Everton dopo quasi una stagione e mezza: lo scorso anno era arrivato un deludente ottavo posto in campionato che aveva estromesso la squadra dall'Europa nonostante i tanti investimenti effettuati dalla proprietà.

Duncan Ferguson dirigerà gli allenamenti in vista della sfida al prevista per sabato, in attesa che venga nominato un nuovo allenatore per cercare di risalire la china dopo un inizio da dimenticare.