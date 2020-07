Everton, Baines dice basta: ritiro a 35 anni

Leighton Baines, terzino inglese classe 1984, appende gli scarpini al chiodo a 35 anni: per lui 13 stagioni con la maglia dei Toffees.

Dopo 13 stagioni con la stessa maglia, Leighton Baines appende gli scarpini al chiodo. Il terzino dell' , contro il Bournemouth, ha vissuto la sua ultima giornata da calciatore.

Per i Toffees una vera e propria icona, visto che il mancino inglese ha indossato la casacca della squadra di dal 2013 ad oggi collezionando in tutto 418 partite impreziosite da 39 goal.

🔵 | Leighton Baines has announced his retirement from football.



Thank you for everything, Leighton. 💙 pic.twitter.com/mhYYWiPHHB — (@Everton) July 26, 2020

Classe 1984, Baines in Everton-Bournemouth è subentrato a 20' dal termine al posto di Digne e al triplice fischio è stato omaggiato da tutto lo staff - Ancelotti compreso - e dai compagni.

Carriera di rilievo anche in Nazionale, visto che con l' l'esterno sinistro vanta 30 presenze e una rete. Per Baines, come dichiarato da Ancelotti, possibile futuro in società.