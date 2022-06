Niente Europei Under 19 per Gnonto: lo Zurigo dice 'no'

A meno di colpi di scena, Wilfried Gnonto non parteciperà agli Europei Under 19: lo Zurigo vuole che si riposi in vista del preliminare di Champions.

L'esordio in Nazionale con tanto di assist per Pellegrini contro la Germania a Bologna ha gettato luce e riflettori sulla figura di Wilfried Gnonto, fresco anche di prima rete in azzurro che lo ha reso il più giovane marcatore di sempre dell'Italia.

Da 'perfetto sconosciuto', il classe 2003 si è trasformato in oggetto del desiderio di diversi club, tra cui l'Hoffenheim e il Sassuolo, frenati dalla richiesta di 10 milioni dello Zurigo: proprio la società svizzera è al centro di una sorta di caso diplomatico con la Nazionale Under 19 guidata da Carmine Nunziata.

Dal 18 giugno al 1° luglio si terranno gli Europei di categoria in Slovacchia, a cui Gnonto non prenderà parte (salvo colpi di scena dell'ultima ora): come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', lo Zurigo si è opposto alla concessione del suo giocatore, forte della regola secondo cui si è chiusa nella giornata di ieri la finestra della FIFA con l'obbligo di lasciare a disposizione delle rispettive nazionali gli atleti.

Troppo importante il secondo turno preliminare di Champions League all'orizzonte, che lo Zurigo giocherà contro una tra Lech Poznan e Qarabag: andata prevista per il 19 o il 20 luglio, ragion per cui la priorità è quella di far riposare Gnonto, i cui piani sono stati 'sconvolti' dalla chiamata inattesa di Mancini.

L'agente dell'attaccante, Claudio Vigorelli, ha cercato fino alla fine di mediare col presidente svizzero Ancillo Canepa, irremovibile anche di fronte al tentativo del direttore sportivo Marinko Jurendic: dalle parti di Zurigo c'è la convinzione che l'azzurro della Nazionale maggiore basti e avanzi, con buona pace dello stesso Gnonto che non avrebbe avuto problemi a scendere in campo anche con i suoi coetanei.