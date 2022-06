Gnonto storico: il marcatore dell'Italia più giovane di sempre

Superato il record di Nicolè che resisteva dal 1958: a 18 anni, all'improvviso, Gnonto ha già quattro presenze, un goal e un assist con la Nazionale.

Dopo le buone sensazioni mostrate nelle prime tre gare, con due pareggi e un successo, l'Italia è caduta nuovamente nell'oblio: sconfitta per 5-2 in Germania e nuovi, enormi dubbi. Sotto di cinque reti, nel finale la Nazionale azzurra ha trovato le reti di Bastoni, autore dell'ultimo centro, e di Wilfred Gnonto, divenuto marcatore più giovane nella storia della rappresentativa azzurra.

18 anni e 222 giorni per Gnonto, riuscito a superare un record di precocità che resisteva dagli anni '50: allora, precisamente nel 1958, era stato Bruno Nicolè a 18 anni e 259 giorni a trovare il goal contro la Francia. Scomparso nel 2019, l'attaccante veneto all'epoca militava nella Juventus.

Dopo l'assist all'esordio contro la Germania, Gnonto trova il primo goal con la Nazionale azzurra alla quarta presenza. In poco meno di due settimane il giocatore dello Zurigo è passato da semi-sconosciuto (almeno per il pubblico italiano) a volto noto del nuovo corso di Mancini.

Reduce dalla vittoria del campionato svizzero con la maglia dello Zurigo, Gnonto era stato inserito da Mancini nello stage per i ragazzi, ottenendo la conferma per le gare di Nations League. Nessuno si sarebbe aspettato di vederlo in campo per tutte le gare del torneo previste a giugno, ma il commissario tecnico ha stupito tutti, ottenendo risposte positive.

A 18 anni subito goal e assist in quattro gare, accelerazioni e prime pagine: Gnonto è all'inizio della sua carriera, ma i dati in questa prima fase della sua avventura azzurra sono sicuramente incoraggianti, in vista della nuova annata, in cui avrà gli occhi addosso, a Zurigo o altrove che sia.

Il classe 2003 piemontese è una delle poche luci nel buio del post eliminazione Mondiali, che ha allontanato in fretta e furia il sorprendente successo degli Europei 2020. Un volto nuovo da cui ripartire, però, non sembra bastare: l'attacco continua ad essere spuntato, tanto che nell'ultimo anno solamente Raspadori contro la Lituania ha trovato il goal come prima punta.

L'arrivo di Gnonto nel giro della Nazionale azzurra è stato improvviso e roboante, tanto che chiunque non abbia seguito l'Italia nelle ultime settimane, si ritroverà basito nel trovare il suo nome con quattro presenze, un goal e un assist così di botto. Con tanto di record da marcatore più giovane nella storia in tasca.