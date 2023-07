Saranno Inghilterra e Spagna ad affrontarsi il prossimo 8 luglio a Batumi nella finale dei Campionati Europei U21.

La Nazionale iberica infatti ha superato con un netto 5-1 in semifinale l’Ucraina, raggiungendo dunque i ‘Tre Leoni’ che poche ore prima erano riusciti ad avere la meglio contro il sorprendente Israele.

A Bucarest gara in salita per la Spagna che, dopo un avvio abbastanza equilibrato, si è ritrovata costretta ad inseguire quando Bondarenko, servito al 13’ da Mudryk dopo una splendida giocata, ha battuto Tenas con una precisa conclusione dall’interno dell’area di rigore.

Sotto di una rete le Furie Rosse si sono letteralmente scatenate e già al 17’ hanno trovato il pareggio con Abel Ruiz che, sfruttando un lungo lancio ed un intervento difensivo mancato da Brazhko, ha avuto il tempo di sistemarsi il pallone in area e di trafiggere l’incolpevole Trubin.

Al 24’ il sorpasso spagnolo è firmato da Oihan Sancet che, ricevuto il pallone fuori area, dal limite ha lasciato partire un preciso destro sul quale nulla ha potuto il portiere avversario.

Nella ripresa la Spagna inizia a macinare gioco con maggiore continuità ed efficacia e al 54’ cala il tris grazie ad una conclusione di Antonio Blanco.

Da questo momento in poi la partita si fa totalmente in discesa, complici anche i maggiori spazi lasciati dall’Ucraina. A firmare il 4-1 è Aimar Oroz che, da poco entrato in campo, servito da Barrenetxea (altro subentrato nella ripresa), trafigge Trubin un un bel destro a giro.

Al 78’ c’è poi gloria anche per Sergio Gomez che, servito in area, chiude un gran contropiede con uno splendido tiro di sinistro.

La Spagna dunque affronterà l’Inghilterra in quella che sarà la ripetizione della finale del 1984 (allora a vincere al termine di una doppia finale furono gli inglesi che da quella edizione non hanno più trionfato).

La Roja, in caso di successo, staccherebbe l’Italia nell’albo doro della competizione diventando, con sei trionfi, la rappresentativa con più successi nella storia degli Europei U21.

IL TABELLINO

SPAGNA U21-UCRAINA U21 5-1

MARCATORI: 13’ Bondarenko (U), 17’ Abel Ruiz (S), 24’ Sancet (S), 54’ Blanco (S), 68’ Oroz (S), 78’ Sergio Gomez (S)

SPAGNA (4-2-3-1): Tenas; Victor Gomez, Paredes, Pacheco, Miranda; Blanco (75’ Bernabe), Baena (75’ Veiga); Rodri (59’ Barrenetxea), Sancet (59’ Oroz), Sergio Gomez (80’ Riquelme); Abel Ruiz. All. Santi Denia

UCRAINA (4-2-3-1): Trubin; Sych, Batahov, Talovierov, Vivcharenko (61’ Bragaru); Brazhko (61’ Zhelizko), Bondarenko (76’ Ocheretko); Nazarenko (46’ Kashchuk), Sudakov, Mudryk; Sikan (61’ Vanat). All. Rotan

Arbitro: Lambrechts (Belgio)

Ammoniti: Blanco (S), Sych (U)

Espulsi: nessuno