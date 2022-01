Europei Futsal, Italia-Slovenia 2-2: qualificazione a rischio per gli azzurri

Qualificazione ai quarti degli Europei di Futsal a rischio per l'Italia. Gli azzurri non vanno oltre il 2-2 con la Slovenia, complicandosi la vita nel Gruppo B.

La nostra Nazionale, dopo aver sbloccato il match con Nicolodi, incassa il pari per via di un autogoal di Merlim, mentre nel secondo tempo Hozjan capovolge il punteggio in favore degli sloveni. L'Italia non si abbatte e, proprio Merlim su punizione sigla il definitivo 2-2 che evita la sconfitta agli azzurri.

Italia che adesso, per volare ai quarti degli Europei, dovrà giocarsi tutto nell'ultimo match della fase a gironi contro il Kazakistan.