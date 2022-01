Europei Futsal 2022: tabellone, calendario dell’Italia e dove vederli

Dopo aver conquistato l’Europeo di calcio a 11, l’Italia va alla caccia del bis nel futsal. In Olanda si gioca l’edizione 2022 della massima competizione continentale di calcio a 5.

Gli azzurri guidati dal CT Bellarte puntano al terzo successo nella loro storia dopo aver vinto nel 2003 e nel 2014. Si parte andando alla caccia del Portogallo campione in carica, mentre la Spagna, con 7 successi, domina l’Albo d’Oro.

REGOLAMENTO EUROPEI FUTSAL 2022

Le 15 squadre qualificate, più l’Olanda paese ospitante, sono divise in quattro gruppi da quattro squadre. Girone all’italiana dal 19 al 29 gennaio, con le prime due qualificate che passano ai quarti di finale, con tabellone incrociato. Le partite si giocheranno alle 14.30, alle 17.30 e alle 20.30.

EUROPEI FUTSAL 2022: DOVE VEDERLI

Sarà la RAI a trasmettere in esclusiva per l'Italia la competizione. Le partite saranno visibili sia in tv che in streaming via RaiPlay.

EUROPEI FUTSAL 2022: IL CALENDARIO DELL’ITALIA

Italia-Finlandia (giovedì 20 gennaio, ore 20:30, Groningen)

Italia-Slovenia (lunedì 24 gennaio, ore 17:30, Groningen)

Italia-Kazakistan (venerdì 28 gennaio, ore 17:30, Groningen)

EUROPEI FUTSAL 2022: LE SQUADRE PARTECIPANTI

Gruppo A: Olanda, Serbia, Ucraina, Portogallo

Olanda, Serbia, Ucraina, Portogallo Gruppo B: Kazakistan, Italia, Slovenia, Finlandia

Kazakistan, Italia, Slovenia, Finlandia Gruppo C: Russia, Polonia, Slovacchia, Croazia

Russia, Polonia, Slovacchia, Croazia Gruppo D: Georgia, Spagna, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina

EUROPEI FUTSAL 2022: IL TABELLONE

FASE A GIRONI

Mercoledì 19 gennaio, 17:30 Serbia-Portogallo - Mercoledì 19 gennaio, 20:30 Olanda-Ucraina - Giovedì 20 gennaio, 17:30 Kazakistan-Slovenia - Giovedì 20 gennaio, 20:30 Italia-Finlandia - Venerdì 21 gennaio, 17:30 Russia-Slovacchia - Venerdì 21 gennaio, 20:30 Polonia-Croazia - Sabato 22 gennaio, 14:30 Georgia-Azerbaigian - Sabato 22 gennaio, 17:30 Spagna-Bosnia Erzegovina - Domenica 23 gennaio, 14:30 Serbia-Ucraina - Domenica 23 gennaio, 17:30 Portogallo-Olanda - Lunedì 24 gennaio, 17:30 Italia-Slovenia - Lunedì 24 gennaio, 20:30 Italia-Kazakistan - Martedì 25 gennaio, 17:30 Croazia-Russia - Martedì 25 gennaio, 20:30 Polonia-Slovacchia - Mercoledì 26 gennaio, 17:30 Bosnia Erzegovina-Georgia - Mercoledì 26 gennaio, 20:30 Spagna-Azerbaigian - Venerdì 28 gennaio, 17:30 Kazakistan-Italia - Venerdì 28 gennaio, 17:30 Slovenia-Finlandia - Venerdì 28 gennaio, 20:30 Ucraina-Portogallo - Venerdì 28 gennaio, 20:30 Olanda-Serbia - Sabato 29 gennaio, 14:30 Slovacchia-Croazia - Sabato 29 gennaio, 14:30 Russia-Polonia - Sabato 29 gennaio, 17:30 Georgia-Spagna - Sabato 29 gennaio, 17:30 Azerbaigian-Bosnia Erzegovina -

QUARTI DI FINALE

Lunedì 31 gennaio, orario da stabilire 1°B-2°A (QF1) - Lunedì 31 gennaio, orario da stabilire 1°A-2°B (QF2) - Martedì 1 febbraio, orario da stablire 1°C-2°D (QF3) - Martedì 1 febbraio, orario da stablire 1°D-2°C (QF4) -

SEMIFINALI

Venerdì 4 febbraio, orario da stabilire (QF1)-(QF3) - Venerdì 4 febbraio, orario da stabilire (QF2)-(QF4) -

FINALE 3°-4° POSTO

Domenica 6 febbraio, 14:30 - -

FINALE