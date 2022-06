Europei femminili 2022: dove vedere il torneo in diretta tv e streaming

Tutte le informazioni per seguire in diretta tv in chiaro Euro 2022, che vedrà in campo anche la Nazionale azzurra: torneo di scena in Inghilterra.

Il calcio femminile continua a crescere, anno dopo anno. Dopo il record di presenze fatto registrare dal Barcellona, lo status di sport professionistico in Italia e non solo, c'è grande attesa per gli Europei 2022 in cui sarà impegnata anche la Nazionale azzurra guidata da Milena Bertolini.

In terra inglese tutte a caccia dell'Olanda, Campionessa dell'ultima edizione, con la Germania in prima fila: la formazione tedesca ha infatti conquistato la maggior parte degli Europei, ben otto su dodici. Per l'Italia due argenti nel corso della storia, di cui l'ultimo nel 1997.

DOVE VEDERE GLI EUROPEI FEMMINILI IN TV E STREAMING

I diritti tv dell'Euro 2022 femminile sono andati alla Rai, che trasmetterà il torneo in chiaro, dunque gratis per tutti. Per seguire la competizione in diretta tv basterà sintonizzarsi sui canali via via scelti o in alternativa accedere al sito di Rai Play tramite pc e notebook o all'app scaricabile su tablet e cellulare per quanto riguarda lo streaming (previa registrazione gratuita al portale).

ITALIA AGLI EUROPEI FEMMINILI: CANALI TV E STREAMING DELLE PARTITE

Francia-Italia , 10 luglio 2022 ore 21 (canale da determinare)

, 10 luglio 2022 ore 21 (canale da determinare) Italia-Islanda , 14 luglio 2022 ore 18 (canale da determinare)

, 14 luglio 2022 ore 18 (canale da determinare) Italia-Belgio, 18 luglio 2022 ore 21 (canale da determinare)

La Nazionale azzurra è stata inserita nel gruppo D insieme a Francia, Islanda e Belgio: le prime due di ogni girone passeranno il turno, con l'Italia che potrebbe affrontare una tra Portogallo, Svizzera, Svezia e le campionesse in carica dell'Olanda.