Dove e quando si giocano gli Europei Femminili 2022: calendario e date

I campionati Europei del calcio femminile si giocheranno nel mese di luglio 2022 in Inghilterra: c'è anche l'Italia.

L'Italia Femminile si è qualificata alla fase finale degli Europei 2022 travolgendo Israele per 12-0. Inizialmente previsti ad agosto del 2021, gli Europei Femminili sono stati posticipati di un anno per non accavvalarsi con le Olimpiadi e gli Europei del calcio maschile, a loro volta spostati di dodici mesi causa pandemia.

DOVE E QUANDO SI GIOCANO GLI EUROPEI 2022

Gli Europei del calcio femminile si disputeranno quindi dal 6 al 31 luglio 2022 in Inghilterra. L'assegnazione del torneo era stata decisa dall'UEFA il 3 dicembre 2018.

Il torneo si giocherà in nove stadi di otto città: Wembley Stadium e Brentford Community Stadium di Londra, Manchester City Academy Stadium di Manchester, Bramall Lane di Sheffield, Leigh Sports Village di Leigh, New York Stadium di Rotherdam, Stadium MK di Milton Keynes, St Mary's Stadium di Southampton, Brighton Community Stadium di Brighton & Hove.

COME FUNZIONANO GLI EUROPEI 2022

Il numero di squadre partecipanti alla fase finale è rimasto di 16. Il torneo si articola su due fasi, una fase a gironi e una fase a eliminazione diretta. Nella fase a gironi le 16 squadre sono sorteggiate in 4 gironi e accedono ai quarti di finale le prime due classificate di ciascun girone.

In caso di parità di punti tra due o più squadre di uno stesso gruppo, le posizioni in classifica verranno determinate prendendo in considerazione, nell'ordine, i seguenti criteri:

maggiore numero di punti negli scontri diretti tra le squadre interessate (classifica avulsa);

migliore differenza reti negli scontri diretti tra le squadre interessate (classifica avulsa);

maggiore numero di reti segnate negli scontri diretti tra le squadre interessate (classifica avulsa);

se, dopo aver applicato i criteri dall'1 al 3, ci sono squadre ancora in parità di punti, i criteri dall'1 al 3 si riapplicano alle sole squadre in questione. Se continua a persistere la parità, si procede con i criteri dal 5 al 9;

migliore differenza reti;

maggiore numero di reti segnate;

calci di rigore se le due squadre sono a parità di punti al termine dell'ultima giornata;

classifica del fair play;

posizione del ranking UEFA al momento del sorteggio dei gironi.

LE SQUADRE QUALIFICATE AGLI EUROPEI 2022

Sono 16 le squadre che parteciperanno agli Europei Femminili 2022, già 13 al momento quelle qualificate: