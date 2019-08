Europa League, nessuna sorpresa: sarà Torino-Wolverhampton nei playoff

Sarà il Wolverhampton di Cutrone l’avversario del Torino nei playoff che mettono in palio l’accesso ai gironi di Europa League. Pyunik travolto 4-0.

Come ampiamente prevedibile, sarà il Wolverhampton l’ultimo ostacolo che si frapporrà tra il e la possibile qualificazione alla fase a gironi dell’.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Come i granata, che dopo essersi imposti per 5-0 nel match d’andata hanno pareggiato 1-1 a Minsk mandando in archivio la pratica Shakhtyor, anche i hanno rispettato i pronostici e superato il terzo turno preliminare di Europa League eliminando gli armeni del Pyunik.

Tutto facile per gli uomini di Nuno Espirito Santo che, dopo il 4-0 di Erevan dell’andata, si sono imposti con lo stesso risultato anche al ritorno tra le mura amiche del Molineux Stadium.

L'articolo prosegue qui sotto

Tutto facile per il Wolverhampton che però, per sbloccare il risultato, ha dovuto attendere la ripresa. A segnare la rete dell’1-0 è stato l’ex laziale da Pedro Neto che al 54’ ha sfruttato al meglio un eccellente assist di Cutrone.

Proprio di Neto la giocata che appena 4’ più tardi ha permesso a Gibbs-White di raddoppiare, mentre a siglare il 3-0 è stato Vinagre al 64’ con Cutrone ancora protagonista con un secondo assist. A chiudere definitivamente i giochi è poi stato Jota a 3’ dal termine.

Torino e Wolverhampton si affronteranno giovedì 22 agosto nel match di andata che si disputerà allo Stadio Grande Olimpico di Torino. Una settimana più tardi, il 29 agosto, la sfida di ritorno in che sancirà quale delle due squadre potrà accedere al tabellone principale di Europa League.