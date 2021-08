Europa League, sorteggio gironi: Napoli-Leicester, Lazio con Marsiglia e Galatasaray

Sorteggiati i gironi dell'Europa League 2021/2022: Napoli col Leicester, la Lazio di Sarri pesca il Marsiglia e il Galatasaray.

Dopo i gironi di Champions, a Nyon definiti anche gli 8 raggruppamenti dell'Europa League 2021/2022. Il Napoli trova il Leicester, la Lazio se la vedrà con Marsiglia e Galatasaray.

Urna insidiosa per azzurri e biancocelesti, col Napoli che - detto di Vardy e soci - nel Gruppo C se la vedrà anche con lo Spartak Mosca e coi polacchi del Legia Varsavia. Per quanto riguarda la squadra di Sarri, oltre ad OM e ai turchi l'altro ostacolo presente nel girone E si chiama Lokomotiv Mosca.

Interessante il Gruppo G, quello formato da Bayer Leverkusen, Celtic, Betis e Ferencvaros, mentre l'Anversa di Nainggolan sarà opposta ad Olympiakos, Eintracht e Fenerbahce.

The 2021/22 Europa League group stage is set! 🤩



🤔 Most exciting group?#UELdraw pic.twitter.com/X5gEpxegzp — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 27, 2021

Di seguito il quadro completo dei gironi dell'Europa League 2021/2022:

GIRONE A

LIONE

RANGERS

SPARTA PRAGA

BRONDBY

GIRONE B

MONACO

PSV EINDHOVEN

REAL SOCIEDAD

STURM GRAZ

GIRONE C

NAPOLI

LEICESTER

SPARTAK MOSCA

LEGIA VARSAVIA

GIRONE D

OLYMPIAKOS

EINTRACHT FRANCOFORTE

FENERBAHCE

ANVERSA

GIRONE E

LAZIO

LOKOMOTIV MOSCA

MARSIGLIA

GALATASARAY

GIRONE F

BRAGA

STELLA ROSSA

LUDOGORETS

MIDTJYLLAND

GIRONE G

BAYER LEVERKUSEN

CELTIC

BETIS

FERENCVAROS

GIRONE H