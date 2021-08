Champions League, sorteggio gironi: Inter-Real, Chelsea-Juve, Milan con Atletico e Liverpool

I gironi della Champions 2021/2022: Inter col Real Madrid, la Juve pesca il Chelsea, l'Atalanta il Man United, Milan con Atletico e Liverpool.

L'urna di Istanbul ha disegnato la fase a gironi della Champions League 2021/2022. Ritorno nell'Europa dei grandi complicata per il Milan, inserita in un raggruppamento di ferro con Atletico Madrid e Liverpool. L'Inter pesca il Real di Carlo Ancelotti, Juventus contro Chelsea, mentre l'Atalanta si regala una splendida gita ad Old Trafford nella tana del Manchester United.

Il sorteggio dei gironi di Champions ha portato in dote un gruppo, quello A, in cui i due colossi del mercato Manchester City e PSG se la vedranno con Lipsia e Club Brugge. Nel Gruppo B il Milan, come detto con Atletico, Liverpool e col Porto; il Gruppo C vedrà sfidarsi Sporting, Borussia Dortmund, Ajax e Besiktas, mentre il D è quello di Inter, Real Madrid, Shakhtar Donetsk e della new entry Sheriff Tiraspol (squadra moldava).

Girone E con Bayern, Barcellona, Benfica e Dinamo Kiev, nell'F spazio per Atalanta, Man United, Villarreal e Young Boys. Il Gruppo G - quello con minor appeal - mette insieme Lille, Siviglia, Salisburgo e Wolfsburg. infine il raggruppamento H - della Juve - con bianconeri, Chelsea, Zenit San Pietroburgo e gli svedesi del Malmo.

Di seguito il quadro completo dei gironi della Champions 2021/2022:

GIRONE A

MANCHESTER CITY

PSG

LIPSIA

CLUB BRUGGE

GIRONE B

ATLETICO MADRID

LIVERPOOL

PORTO

MILAN

GIRONE C

SPORTING

BORUSSIA DORTMUND

AJAX

BESIKTAS

GIRONE D

INTER

REAL MADRID

SHAKHTAR DONETSK

SHERIFF

GIRONE E

BAYERN

BARCELLONA

BENFICA

DINAMO KIEV

GIRONE F

VILLARREAL

MANCHESTER UNITED

ATALANTA

YOUNG BOYS

GIRONE G

LILLE

SIVIGLIA

SALISBURGO

WOLFSBURG

GIRONE H

CHELSEA

JUVENTUS

ZENIT

MALMO