Europa League, risultati 5ª giornata - Tottenham e Villarreal ai sedicesimi

Eliminata a sorpresa il CSKA Mosca, passa il turno l'Antwerp, così come il Braga, la Dinamo Zagabria e la Stella Rossa.

La quinta giornata dei gironi di 2020/2021 si è aperta con le gare delle 18:55, in cui sono scese in campo le squadre al'interno dei gruppi dal G all'L. Quasi tutti già decisi, non hanno portato a grosse sorprese, esclusa qualche eccezione.

E' il gruppo K ad avere ribaltato i pronostici, con il Mosca clamorosamente ultimo classificato e già eliminato dopo il k.o contro il Wolfsberger, team austriaco che si giocherà la qualificazione con il nell'ultimo turno, mentre la approda ai sedicesimi con il 2-0 agli olandesi.

Per il successo contro il e qualificazione alla fase successiva in virtù di un altro match vinto in rimonta, ovvero quello del sullo Sparta: a Praga i rossoneri proveranno a conquistare il primo posto ai danni dei francesi, per ora primi e ai sedicesimi aritmeticamente.

Altre squadre

e non si fanno male, permettendo ai tedeschi la qualificazione come prima del girone ai serbi come secondi: allo Slovan Liberec non basta il successo in casa del Gent per sperare ancora nel passaggio del turno.

Nel gruppo J il va sotto a sorpresa contro il LASK prima della rimonta firmata Bale-Son e il nuovo ritorno degli austriaci, fino al 3-3 finale che porta Mourinho avanti nel torneo alla pari della sorpresa Antwerp: nel sesto turno scontro diretto per decidere la capolista e la sua vice.

Dal gruppo I passa il dopo il successo contro i turchi del Sivasspor. L'1-1 tra Maccabi e Qarabag tiene gli israeliani avanti di due lunghezze in classifica. Gruppo G che porta ai sedicesimi e Braga: gli inglesi sfideranno l' per la vetta nell'ultima giornata, mentre i portoghesi se la vedranno con lo Zorya.

EUROPA LEAGUE, 5ª GIORNATA

GIRONE A

CLUJ-CSKA SOFIA [ore 21.00]

ROMA-YOUNG BOYS [ore 21.00]

GIRONE B

ARSENAL-RAPID VIENNA [ore 21.00]

MOLDE-DUNDALK [ore 21.00]

GIRONE C

NIZZA-BAYER LEVERKUSEN [ore 21.00]

SLAVIA PRAGA-HAPOEL BEER SHEVA [ore 21.00]

GIRONE D

BENFICA-LECH POZNAN [ore 21.00]

RANGERS-STANDARD LIEGI [ore 21.00]

GIRONE E

GRANADA- [ore 21.00]

OMONIA- [ore 21.00]

GIRONE F

AZ ALKMAAR-NAPOLI [ore 21.00]

REAL SOCIEDAD-RIJEKA [ore 21.00]

GIRONE G

AEK-BRAGA 1-4 [8' Tormena (B), 10' Esgaio (B), 31' Oliveira (A), 45' Horta (B), 83' Galeno (B)]

ZORYA-LEICESTER 1-0 [84' Sayyadmanesh]

GIRONE H

LILLE-SPARTA PRAGA 2-1 [71' Krejci (S), 80' e 84'Yilmaz (L)]

MILAN-CELTIC 4-2 [7' Rogic (C), 42' Edouard (C), 24' Calhanoglu (M), 26' Castillejo (M), 50' Hauge (M), 82' Brahim Diaz (M)]

GIRONE I

QARABAG-MACCABI TEL AVIV 1-1 [32' rig. Cohen (M), 37' Romero (Q)]

SIVASSPOR-VILLARREAL 0-1 [75' Chukwueze]

GIRONE J

ANTWERP-LUDOGORETS 3-1 [19' Hongla (A), 53' Despodov (L), 72' De Laet (A), 87' Benson (A)]

LASK-TOTTENHAM 2-3 [42' Michorl (L), 47' rig. Bale (T), 56' Son (T), 84' Eggestein (L), 86' Alli (T)]

GIRONE K

CSKA MOSCA-WOLFSBERGER 0-1 [22' Vizinger]

FEYENOORD-DINAMO ZAGABRIA 0-2 [49' Petkovic, 52' Majer]

GRUPPO L

GENT-SLOVAN LIBEREC 1-2 [32' Mara (S), 55' Yusuf (S), 60' Yaremchuk (G)]

STELLA ROSSA-HOFFENHEIM 0-0