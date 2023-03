3-3 tra Union Berlino e Saint-Gilloise, pari spettacolo anche tra Sporting Lisbona e Arsenal. Vittorie di Bayer Leverkusen e Roma.

Andata degli ottavi di Europa League, sedici squadre rimaste in gioco per puntare alla vittoria del torneo, conquistato nel maggio del 2022 dall'Eintracht Francoforte. Una prima fase molto equilibrata, che lascia tutto da decidere il 16 marzo, quando si decideranno le otto squadre qualificate ai quarti.

La Roma di Mourinho ha avuto la meglio sulla Real Sociedad di misura grazie alla rete nella prima frazione di El Shaarawy e quella nella ripresa di Kumbulla, mentre il Bayer Leverkusen ha battuto il Ferecvaros con i goal di Demirbay (a inizio gara) e Tapsoba, che con un colpo di testa ha regalato il 2-0 e i favori del pronostico per il possibile approdo ai quarti di finale.

Spettacolo e match in continuo equilibrio a Lisbona e Berlino. Sporting e Arsenal sul 2-2, con i padroni di casa abili a ribaltare il goal iniziale segnato da Saliba: nel secondo tempo la sfortunata autorete di Morita ha regalato ai Gunners maggiori sicurezze in vista del ritorno a Londra.

A Berlino l'Union Saint Gilloise non è riuscito a strappare il 3-2 esterno nonostante la prestazione del proprio portiere e di un attacco pronto ad approfittare delle disattenzioni dei padroni di casa: Boniface e Vertossen hanno messo in grande difficoltà il team tedesco segnando le tre reti, mentre gli ospiti sono andati in goal con Knoche (sulla respinta di Moris dopo un rigore parato), il bel centro su punizione di Juranovic e la rete finale di Michel.

OTTAVI DI EUROPA LEAGUE, I RISULTATI DELL'ANDATA

BAYER LEVERKUSEN-FERENCVAROS 2-0 [10' Demirbay, 86' Tapsoba]

ROMA-REAL SOCIEDAD 2-0 [13' El Shaarawy, 87' Kumbulla]

SPORTING LISBONA-ARSENAL 2-2 [22' Saliba (A), 34' Inacio (S), 55' Paulinho (S), 62' aut. Morita (A)]

UNION BERLINO-UNION SG 3-3 [28' Boniface (US), 42' Juranovic (UB), 58' Vertessen (UG), 69' Knoche (UB), 72' Boniface (UG), 89' Michel (UB)]

JUVENTUS-FRIBURGO ore 21

MANCHESTER UNITED-BETIS ore 21

SHAKHTAR-FEYENOORD ore 21

SIVIGLIA-FENERBAHCE ore 21