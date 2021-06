Euro 2020, classifica migliori terze: i criteri di qualificazione agli ottavi

Chi va agli ottavi di finale degli Europei oltre alle prime due dei gironi? Il regolamento e i criteri per stilare la classifica delle migliori terze.

Per la seconda volta nella storia degli Europei, così come era già accaduto a Euro 2016, anche Euro 2020 vede la partecipazione di 24 Nazionali. Le squadre qualificate per la fase finale sono state divise in 6 gironi da 4 ciascuno, con un regolamento identico a quello stabilito per l'edizione andata in scena 5 anni fa in Francia.

Le prime due qualificate di ogni raggruppamento (dunque 12 in totale) approdano direttamente agli ottavi di finale. Ma anche chi non è arrivato al primo o al secondo posto avrà comunque la possibilità di passare il turno, in quanto la batteria delle migliori 16 del torneo dovrà essere completata da altre 4 formazioni. Ed è qui che entrano in campo le migliori terze dei gironi.

In sostanza, 4 delle 6 terze della fase a gironi avanzeranno agli ottavi di finale, mentre le due peggiori terze saranno eliminate. Ma come funziona il regolamento?

EURO 2020, MIGLIORI TERZE DEI GIRONI: CHI VA AGLI OTTAVI?

L'ordine dei criteri utilizzati per stabilire la classifica delle migliori terze della fase a gironi è il seguente, come stabilito dall'Articolo 21.03 del regolamento ufficiale: