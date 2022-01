Eterno Miura: cambia squadra alla soglia dei 55 anni

Alla soglia dei cinquantacinque anni, Kazuyoshi Miura si avvia ad iniziare l’ennesima avventura della sua infinita carriera. L’attaccante, che nel 1994 firmando per il Genoa diventò il primo giocatore nipponico a calcare i campi della Serie A, si è unito al Suzuka Point Getters.

L’operazione si è conclusa con la formula del prestito e sancisce quindi l’’arrivederci’ allo Yokohama FC, squadra nella quale ha militato ininterrottamente nelle ultime sedici stagioni.

Miura, che si avvia a giocare il suo trentasettesimo campionato, riparte dunque da una compagine che milita in quarta divisione e che tra l’altro è allenata da suo fratello Yasutoshi.

‘King Kazu’ in carriera ha vestito quindici maglie diverse ed ha giocato, oltre che in Giappone e in Italia, anche in Brasile, Croazia ed Australia.

“Sono grato dell’opportunità che mi è stata data di unirmi al Suzuka Point Getters, farò del mio meglio per dare il mio contributo in campo”.

Autentica leggenda del calcio giapponese, Miura detiene il record di giocatore più anziano ad aver giocato in J-League (a 54 anni e 12 giorni) ed è l’unico calciatore della storia ad aver disputato partite da professionista in cinque decenni differenti.

Nel corso della sua incredibile carriera ha anche collezionato 89 presenze, condite da 55 goal, con la maglia del Giappone.