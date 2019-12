L'Esteghlal paga Stramaccioni: "Tornerà presto in Iran"

La diatriba tra Andrea Stramaccioni e l'Esteghlal, club iraniano che il tecnico ha allenato negli scorsi mesi, sembra poter giungere al termine nelle prossime ore. Ovvero quando l'ex allenatore di e riceverà lo stipendio dovuto.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Come riporta il 'Corriere dello Sport', infatti, il club (nel quale ha partecipazioni anche lo stato iraniano) ha annunciato di aver effettuato il pagamento a Stramaccioni, tramite il presidente Esmail Khaliladzeh.

"Abbiamo pagato ciò che Stramaccioni ci ha chiesto, 160.000 euro, al consolato iraniano in per un trasferimento all'ambasciata iraniana in . Penso che i soldi saranno sul conto di Stramaccioni lunedì. Tornerà presto in ”.