Espressione blasfema durante Inter-Lazio: Lazzari a rischio squalifica

La Procura Federale avrebbe inviato audio e immagini al Giudice Sportivo, Lazzari rischia un turno di squalifica dopo Inter-Lazio.

Beffa in arrivo per la Lazio che dopo la sconfitta contro l'Inter rischia di perdere Manuel Lazzari. L'esterno, proprio durante la gara di domenica sera, si sarebbe lasciato sfuggire un'espressione blasfema.

Secondo quanto riporta 'Il Tempo' l'episodio è avvenuto al 52', quando Lazzari si è voltato verso la sua panchina pronunciando una bestemmia.

Arbitro e collaboratori non hanno evidentemente sentito nulla, ma la Procura Federale avrebbe già inviato audio e immagini al Giudice Sportivo Mastrandrea che potrebbe ora squalificare Lazzari con la prova tv.

In quel caso Lazzari salterebbe la prossima gara di campionato contro la Sampdoria, un'assenza decisamente pesante per Inzaghi che dovrà fare a meno sempre per squalifica pure di Hoedt.

Quest'anno è già toccato a Cristante venire fermato dal Giudice Sportivo con la prova tv sempre per un'espressione blasfema sfuggita all'arbitro, mentre Buffon è stato deferito per lo stesso motivo in seguito a una presunta bestemmia pronunciata durante Parma-Juventus.