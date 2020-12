"Espressione blasfema": Cristante squalificato per una giornata

Bryan Cristante è stato fermato per un turno per aver bestemmiato durante Bologna-Roma. Un turno anche per Haraslin, Akpa Akpro, Magallan e Thorsby.

La vince, convince e demolisce un mai in partita. Ma per la formazione di Paulo Fonseca non ci sono solo buone notizie. E in particolare non ci sono buone notizie per Bryan Cristante, squalificato a sorpresa per la prossima giornata di campionato.

L'ex giocatore di e , schierato anche ieri pomeriggio nella posizione di centrale difensivo e autore di una goffa autorete (più un'altra che, per sua fortuna, è stata cancellata dall'intervento del VAR), è stato fermato per un turno di campionato. La motivazione? È stato inquadrato mentre bestemmiava.

Il comunicato del Giudice Sportivo:

"Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 8.51 odierne) in merito alla condotta del calciatore Bryan Cristante (Soc. Roma) consistente nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 23° del primo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, individuabile ed udibile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a) CGS, e della richiamata normativa sulla prova televisiva; P.Q.M. delibera di sanzionare il calciatore Bryan Cristante (Soc. Roma) con la squalifica per una giornata effettiva di gara".

Cristante salterà dunque la sfida in programma giovedì sera contro il , posticipo del turno infrasettimanale di . Il suo rientro in campo avverrà proprio in casa dell'Atalanta, sua ex squadra, nel tardo pomeriggio di domenica prossima.

Un turno di squalifica anche per Haraslin ( ), Akpa Akpro ( ), Magallan ( ) e Thorsby ( ). In questo caso, tutti diffidati e fermati a causa di normali falli di gioco.