Esposito torna in Italia: è fatta per il suo passaggio in prestito al Bari

L'attaccante napoletano torna in Italia e in Serie B dopo due anni: vestirà la maglia dei pugliesi con la formula del prestito.

L'Italia e nella fattispecie il campionato di Serie B si preparano a riabbracciare Sebastiano Esposito. L'attaccante italiano, infatti, è ormai ad un passo dal diventare un nuovo calciatore del Bari.

Intesa totale, dunque, tra la società pugliese e l'Inter, proprietaria del cartellino. Il classe 2002, come confermato da 'Sky', è pronto a mettere nero su bianco l'accordo che lo legherà ai 'galletti' con la formula del prestito.

Un rinforzo di livello per il reparto avanzato in dotazione a Michele Mignani, consapevole di quanto fosse agguerrita la concorrenza sul calciatore napoletano, seguito in tempi non sospetti anche da Ternana e Perugia.

Per Esposito il ritorno in Italia matura dopo due anni spesi all'estero con le maglie di Basilea e Anderlecht. Per lui quella con il Bari sarà invece la terza esperienza in Serie B dopo le parentesi con SPAL e Venezia. Proprio con i lagunari, nella stagione 2020/21, ha centrato la promozione in massima serie.

Ci riproverà anche a Bari, con la Serie A nel mirino. Un palcoscenico che vuole fare suo il più presto possibile.