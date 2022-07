Esposito saluta l'Inter e l'Italia: è ufficiale il prestito all'Anderlecht

Sebastiano Esposito è un nuovo giocatore dell'Anderlecht: prestito con diritto di riscatto, contro-opzione in favore dell'Inter.

Altro trasferimento all'estero per Sebastiano Esposito, reduce dall'esperienza in Svizzera al Basilea: c'è l'ufficialità del prestito all'Anderlecht, in Belgio.

Ciao Seba. 🇮🇹 Un nouvel attaquant en Mauve & Blanc. 🟣⚪ — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 4, 2022

Il comunicato dell'Inter rende noti i dettagli dell'operazione: prestito con diritto di riscatto esercitabile dai belgi al termine della prossima stagione, con contro-opzione in favore dei nerazzurri che non vogliono correre il rischio di perdere definitivamente il giocatore.

"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Sebastiano Esposito all'RSC Anderlecht: l'attaccante classe 2002 si trasferisce al club belga a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione".

Esposito a caccia di riscatto dopo qualche annata che non ha soddisfatto le aspettative sorte sul suo conto, e alimentate dallo status di predestinato che faceva sognare i tifosi interisti.

"Sono entusiasta di poter giocare con l'Anderlecht - le parole del classe 2002 al sito del club biancomalva -. Di questa società ho sentito soltanto parlar bene, in particolare per l'abilità nel coltivare i giovani talenti. Sono felice di unirmi già da ora al gruppo, in modo da poter lavorare tutti insieme in vista della prossima stagione".

La speranza dell'ambiente Inter è che Esposito possa ritrovare le antiche certezze, per formarsi ulteriormente e tornare a Milano con un bagaglio più completo.