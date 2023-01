Esordio rimandato per Ronaldo: deve scontare due giornate di squalifica

Il portoghese era stato squalificato dalla FA inglese per aver distrutto il cellulare di un ragazzino dopo la sfida contro l'Everton.

C'è grande attesa, soprattutto tra i tifosi dell'Al-Nassr, per il debutto di Cristiano Ronaldo nel campionato saudita.

Bisognerà però pazientare ulteriormente prima di vedere il cinque volte Pallone d'Oro all'opera nella nuova realtà che ha scelto dopo la rottura contro il Manchester United. E la colpa è proprio di un suo comportamento avuto ai tempi dei Red Devils.

Lo scorso aprile infatti Ronaldo fu squalificato per due giornate dalla Football Association dopo aver strappato di mano e gettato a terra il telefono cellulare di un giovane tifoso dell'Everton nel post partita.

Un gesto per il quale chiese immediatamente scusa sui social ma che fu duramente sanzionato dalla federazione inglese.

Pertanto, l'asso portoghese salterà il confronto con Al-Taei (previsto per il 5 gennaio ma rimandato al 6 per pioggia) e allo stesso modo non potrà scendere in campo contro l'Al-Shabab il prossimo 14 gennaio.

Servirà poi un'altracondizione affinché Ronaldo possa esordire, ovvero la cessione di un calciatore straniero da parte dell’Al-Nassr. Il numero massimo di elementi non arabi per squadra è 8 e ora, con l'arrivo del portoghese, il numero totale è aumentato a 9.

Se tutte queste componenti andranno al loro posto senza ulteriori intoppi, la sua prima presenza sarà il 22 gennaio alle 18:30 nella sfida casalinga dell'Al-Nassr contro l'Al-Ettifaq.