Cristiano Ronaldo non può ancora giocare con l'Al-Nassr: le condizioni per l'esordio

Il portoghese è pronto alla prima gara con la maglia dell'Al-Nassr, ma è difficile che l'esordio arrivi giovedì 5: non dipende da CR7 e club saudita.

Il countdown è iniziato. Dopo l’arrivo in Arabia Saudita e la presentazione in pompa magna con un vero e proprio show in campo in seguito alla conferenza stampa, l’attesa cresce per l’esordio di Cristiano Ronaldo con la maglia dell’Al-Nassr.

La prima gara disponibile per il debutto del portoghese nel campionato saudita è la sfida in programma domani, giovedì 5 gennaio, tra la squadra di Rudi Garcia e l’Al-Tai, valida per il dodicesimo turno.

La presenza di CR7, che ha siglato un contratto fino al 2025 da 200 milioni di euro a stagione, non è però scontata.

Come riferisce il quotidiano saudita Al-Riyadiah, per vedere in campo l’ex Juve e Manchester United dovranno essere soddisfatte tre condizioni.

La prima è la cessione di un calciatore straniero da parte dell’Al-Nassr. La seconda è legata all'estinzione dei debiti con il calciatore Giuliano, in Arabia Saudita dal 2018 al 2020, e con il Jeonbuk Hyundai, club coreano. Ultimo, ma non per ordine di importanza, il transfer da parte della Premier League senza la squalifica di due giornate inflitta a novembre, prima dello stop per lasciar spazio ai Mondiali in Qatar, dopo l’episodio del telefonino distrutto al bambino tifoso dell’Everton dopo la sfida contro il suo Manchester United.

Il quotidiano rivela che l’Al-Nassr ha già saldato i debiti con Giuliano, ora al Corinthians, e con il club sudcoreano, condizione che ha permesso di tesserare Cristiano Ronaldo. Insomma, situazione già sanata.

Per quanto riguarda i calciatori stranieri, al momento l’Al-Nassr ne ha nove in lista, uno in più rispetto al tetto massimo di otto, come consente il regolamento. Due i nomi in uscita: il camerunese Vincent Aboubakar e l’uzbeko Jaloliddin Masharipov.

L'Al-Nassr e Cristiano Ronaldo attendono, dunque, il transfer dall'Inghilterra e la decisione della FA sulla squalifica. Riuscirà il portoghese a debuttare già giovedì, a poco più di 48 dal suo arrivo in Arabia, nel campionato saudita? Scenario complicato: più facile che il debutto arrivi in un secondo momento.