Esordio di Shevchenko nella Kings League: tanta volontà ed un rigore decisivo sbagliato

L’ex attaccante ucraino del Milan è stato il protagonista più atteso della settima giornata: ha vestito la maglia degli Ultimate Mostoles.

La Kings League, il torneo di calcio a 7 ideato e promosso da Gerard Piqué che negli ultimi mesi ha catturato l’attenzione di milioni di appassionati di tutto il mondo, continua ad attrarre grandi leggende.

Così, dopo aver visto in campo ex campioni del calibro di Casillas, Ronaldinho e Pirlo (solo per citarne alcuni), nella settima giornata a fare il suo ingresso nell’ormai famosissima Cupra Arena di Barcellona è stato Andriy Shevchenko.

L’ex fuoriclasse ucraino è stato il protagonista più atteso della settima giornata del torneo ed ha fatto il suo debutto nella competizione vestendo la maglia degli Ultimate Mostoles in un match contro il Rayo de Barcelona.

Ebbene Sheva non è partito titolare e quando è entrato in campo ha faticato un po’ a trovare il ritmo partita, una volta però che è riuscito a calarsi nella nuova realtà è stato tra i giocatori già attivi in assoluto.

I 40’ regolamentari si sono chiusi sul 3-3 e quindi si è proceduto con i calci di rigore. Ad imporsi alla fine è stato il Rayo de Barcelona, grazie all’errore finale proprio dell’ex attaccante del Milan. Quando il risultato della lotteria dei rigori era sul 2-1, Sheva ha preso il pallone a centrocampo, si è involato verso la porta avversaria (si battono i rigori all’’americana’) ma è stato murato dal portiere avversario Nacho Berché che è stato bravissimo in uscita.

Sheva ha comunque lasciato il campo tra gli applausi di tutti gli accorsi che, seppur per qualche minuto, hanno avuto l’occasione di vedere da vicino uno dei più forti attaccanti della sua generazione nonché il vincitore del Pallone d’Oro del 2004.