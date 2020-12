Esame Suarez, l'uruguaiano ascoltato come testimone dai pm di Perugia

Luis Suarez è stato sentito dai magistrati di Perugia come persona informata dei fatti nell'ambito dell'indagine sul suo esame di italiano.

La Procura di va avanti con l'inchiesta che vede indagati i vertici dell'Università per Stranieri della città umbra - ed anche il Ds della Juventus Paratici per false informazioni ai PM - nell'ambito dell'esame di italiano sostenuto nei mesi scorsi da Luis Suarez.

Secondo quanto svela l'Ansa, l'attaccante uruguaiano - accasatosi poi all' - è stato sentito (via videoconferenza) come persona informata dei fatti dai magistrati di Perugia che indagano su quella che sarebbe stata una farsa, organizzata per consentirgli di ottenere agevolmente la cittadinanza italiana.

Il calciatore, oggi in forza all’Atletico Madrid, è stato ascoltato nell’ambito di una rogatoria internazionale avviata dalla procura guidata da Raffaele Cantone. Sul contenuto della deposizione viene mantenuto il riserbo.

Questa sarebbe stata, comunque, particolarmente interessante per gli inquirenti. Suarez, pur non essendo necessario per la sua veste di testimone, è stato assistito nella deposizione dal suo manager e avvocato. A sua volta ascoltato dai magistrati perugini sempre come persona informata dei fatti.