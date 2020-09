Esame irregolare di Suárez: la Procura della Federcalcio apre un'inchiesta

Il capo della Procura Federale ha chiesto gli atti dell'indagine alla magistratura ordinaria di Perugia.

La Procura della Ferdercalcio ha aperto un'inchiesta sull'esame irregolare sostenuto da Luis Suárez negli scorsi giorni all'Università per stranieri di per acquisire la cittadinanza italiana.

Il capo della Procura, Giuseppe Chiné, avrebbe chiesto alla magistratura ordinaria di Perugia gli atti dell'indagine. Lo riporta l'Ansa.

Secondo il 'Corriere della Sera', l'inchiesta riguarderebbe l'articolo 32 del codice della FIGC, che regolamenta la gestione dei documenti di cittadinanza.

"È punibile chiunque provi direttamente o tenti di compiere o consenta che altri compiano atti volti a ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o alterati per eludere le norme in materia di ingresso in e di tesseramento di extracomunitari".

Suarez non risulta tra gli ingagati da parte della Guardia di Finanza, così come la . L'avvocato Chiappero, legale dei bianconeri, a 'La Stampa' ha escluso un coinvolgimento del club aggiungendo che "da parte della Juventus non c’è stata alcun tipo di pressione".

Gli indagati da parte della Guardia di Finanza sarebbero al momento cinque persone che avrebbero a che fare con l'Università di Perugia.