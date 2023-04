Errore incredibile di Kobel: clamorosa autorete contro il Bayern

Erroraccio di Kobel che 'svirgola' il pallone su lancio dalle retrovie di Upamecano: palla che finisce in rete e Bayern in vantaggio.

Il 'Klassiker' tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund si sblocca nel modo più incredibile e inaspettato possibile.

A passare in vantaggio sono stati i padroni di casa - nel giorno dell'esordio di Thomas Tuchel in panchina - grazie ad una clamorosa autorete del portiere Kobel.

Sul lungo lancio di Upamecano - effettuato dalla propria metà campo - in direzione di Sané, il portiere del Dortmund è uscito in netto anticipo sull'attaccante bavarese, svirgolando clamorosamente l'impatto col pallone che ha proseguito la propria traiettoria insaccandosi lemme lemme in rete, accompagnato con lo sguardo dallo stesso Sané.

Una topica semplicemente colossale quella del numero 1 giallonero che ha permesso a Upamecano di propiziare in maniera del tutto involontaria la rete che ha sbloccato la sfida che mette in palio il primo posto in Bundesliga.

Come se non bastasse, nel giro dei successivi dieci minuti, il BVB è crollato sotto i colpi di marca bavarese.

Il Bayern, infatti, ha colpito in altre due occasioni, trascinato dalla doppietta di Thomas Muller.

Un inizio roboante di avventura al timone bavarese per Tuchel, da pochi giorni subentrato a Nagelsmann.