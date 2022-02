Eriksen riparte dal Brentford: quando giocherà la prima gara stagionale?

Dopo attimi di terrore vissuti durante gli ultimi Europei e dopo gli ultimi mesi passati forzatamente lontano dai campi, Christian Eriksen torna a giocare diventando un nuovo giocatore del Brentford.

Un trasferimento diventato ufficiale nel finale della sessione invernale di mercato, dopo la risoluzione consensuale del contratto che legava il fantasista danese all'Inter. Una separazione dovuta al fatto che, dopo il malore avuto nel corso di Danimarca-Finlandia agli Europei, non avrebbe più potuto giocare in nerazzurro per le norme in vigore in Italia sull'idoneità dei giocatori.

L'articolo prosegue qui sotto

Dopo mesi di riposo forzato, Eriksen ha ricominciato ad allenarsi presso il centro sportivo dell'Odense, sua ex squadra a livello giovanile. Inizialmente si era parlato anche di un suo possibile ritorno all'Ajax, ma poi l'ex Tottenham ha deciso di ripartire dalla Premier League.

Il danese non vede dunque l'ora di tornare a far parlare di sé in campo, attraverso i suoi goal e i suoi assist illuminanti, dopo essere stato accolto con una standing ovation al Community Stadium.

ERIKSEN QUANDO DEBUTTA CON IL BRENTFORD

Dopo diverse settimane di attesa, intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Brentford, Thomas Frank, ha annunciato la convocazione di Christian Eriksen.

"Eriksen sarà tra i convocati e scenderà in campo domani. E' un grande giorno per tutti noi, ma specialmente per Christian e la sua famiglia".

"@ChrisEriksen8 will be in the squad and he will get on the pitch tomorrow. It’s a big day for all of us but especially Christian and his family" 🙏



An early line from Thomas Frank's pre-Newcastle press conference#BrentfordFC #BRENEW pic.twitter.com/yQfR9cw7J0 — Brentford FC (@BrentfordFC) February 25, 2022

La prima partita di Eriksen, che finora è stato impiegato solo in amichevole, sarà quindi quella tra Brentford e Newcastle in programma al Community Stadium sabato 26 febbraio 2022 alle ore 16:00. Si tratta della ventisettesima giornata di Premier League.

DOVE VEDERE IL DEBUTTO DI ERIKSEN CON IL BRENTFORD

Sarà possibile seguire Brentford-Newcastle in diretta su Sky al canale Sky Sport Action (206 del satellite): la sfida sarà visibile in diretta streaming tramite l'app di Sky GO su dispositivo mobile, smartphone e tablet, o su PC e notebook. Basterà, una volta scaricata l'app, accedere con le proprie credenziali e, se in possesso dell'abbonamento dedicato, selezionare l'evento.