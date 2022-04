Episodio dubbio in Genoa-Lazio: i rossoblù reclamano un rigore, sull’azione successiva segnano gli ospiti

Genoa-Lazio ha lasciato in eredità un episodio che, con ogni probabilità, farà discutere non poco.

Il tutto è accaduto al 28’ quando Piccoli si avventato su un lungo pallone proveniente dalle retrovie. L’attaccante del Genoa ha provato ad agganciare la sfera nel tentativo di portarsi a tu per tu con Strakosha ma, al momento al momento dello stop, è caduto in area dopo un contatto con Acerbi.

Il direttore di gara Manganiello ha lasciato correre non intravedendo possibili falli, ma quando il pallone è stato spedito a lato per consentire a Piccoli, che intanto era rimasto dolorante a terra, di essere soccorso dallo staff sanitario del Genoa, è entrato in azione il VAR.

A velocità normale la sensazione è stata quella che il rigore reclamato dal Genoa fosse netto (il contatto tra i due giocatori c'è stato), ma il ‘check’ ha dato ragione al direttore di gara. La possibile spiegazione è che forse il fallo sia avvenuto una frazione di secondo prima dell’ingresso in area di Piccoli e, non ritenendo Acerbi da espulsione, la cosa ha reso impossibile una revisione da parte degli uomini del VAR.

Quello che è certo è che poi Manganiello ha fatto riprendere il gioco scodellando il pallone a centrocampo e, pochi secondi dopo, Marusic ha segnato il goal del momentaneo 1-0 a favore della Lazio.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Genoa è passato quindi nel giro di pochi secondi dalla possibilità di avere un rigore a favore, alla certezza di ritrovarsi in svantaggio.