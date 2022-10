Episodio curioso nel derby: Pellegri prende la palla con le mani, ma Mariani non ha fischiato

Un'azione potenzialmente pericolosa del Torino viene fermata da Pellegri, che raccoglie la palla in mano: ma il fischio è arrivato dalle tribune.

Minuto 79 del derby. Il Torino è sotto e la Juventus è avanti nel punteggio, grazie alla rete timbrata non troppi minuti prima da Dusan Vlahovic. Poco prima della rete del centravanti serbo, che si rivelerà decisiva per portare l'ennesima stracittadina dalla parte dei bianconeri, Juric ha inserito in campo Pietro Pellegri. E proprio l'ex milanista darà vita all'episodio più curioso della gara.

Minuto 79, appunto. Un tocco filtrante in area è deviato da un bianconero e la palla, dopo essere stata colpita da Locatelli, schizza verso Pellegri. Che dopo aver sentito un fischio la prende con le mani, concludendo ufficialmente l'azione. Tutti pensano a una spinta sul centrocampista della Juventus, che nell'occasione ha perso l'equilibrio crollando a terra. Ma la realtà è ben diversa.

A spiegarla è il direttore di gara, Maurizio Mariani, con ampi gesti delle braccia. Io non ho fischiato nulla, comunica il fischietto romano a Pellegri e ai suoi compagni, arrabbiati per lo sviluppo dell'azione. Eppure un fischio c'è stato e si è avvertito in maniera piuttosto nitida. Solo che non è arrivato da Mariani: è arrivato dalle tribune.

Tutti ingannati: Pellegri, già pronto a protestare nei confronti dell'arbitro, ma probabilmente anche i compagni e gli stessi giocatori della Juventus. Un fischio malandrino che ha interrotto un'azione interessante e potenzialmente pericolosa costruita dalla formazione di Juric.

Difficile, praticamente impossibile, dire che cosa sarebbe avvenuto se Pellegri avesse potuto controllare con i piedi - o con il corpo - invece che con le mani il pallone spiovente nella sua direzione. Magari l'azione si sarebbe conclusa allo stesso modo con un nulla di fatto. O magari no. A ogni modo, è una piccola recriminazione per il Torino, nuovamente ko per 1-0 come tante volte è accaduto negli ultimi derby.

A dare ulteriore colore alla confusa vicenda, poi, è il fatto che la gara non è ripresa con un calcio di punizione a favore della Juventus nella propria area: la palla è stata scodellata da Mariani in direzione di Szczesny, che ha potuto così rigiocarla verso i compagni.