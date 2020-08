Emre Belozoglu annuncia il ritiro: appende gli scarpini al chiodo a 39 anni

Emre Belozoglu dice stop. Una carriera lunga vent’anni si chiude oggi, a quasi quarant’anni. Da capitano e leggenda del , dopo aver girato l’Europa, vestendo le maglie di , e Atlético Madrid. Con una lettera aperta, ha annunciato il ritiro.

Il classe 1980, 101 presenze con la maglia della nazionale e un esordio ormai lontano oltre due decadi, appende gli scarpini al chiodo da leggenda del Fener. Ci ha giocato tra il 2008 e il 2012, tra il 2013 e il 2015 e nella scorsa stagione. In mezzo, l’esperienza al Basaksehir. Era cresciuto nel , arcirivale dei gialloblu. Che hanno onorato il loro capitano con una nota ufficiale.

“Ci sono dei nomi che sono scritti non solo sulla maglia, ma sullo stemma, che sono incisi nella storia del club e restano per sempre indimenticabili. Il nostro capitano Emre Belozoglu ha annunciato di aver lasciato il calcio giocato a partire da oggi. Ringraziamo il nostro grande capitano, che per ogni tifoso del Fenerbahce è più di un calciatore, per ogni momento di orgoglio che ci ha regalato”.