Empoli-Lecce, cortocircuito e principio di incendio negli spogliatoi: partita slittata di un'ora

Attimi di paura a Empoli dove, prima della partita contro il Lecce, si è sviluppato un principio di incendio. La partita è slittata di un'ora.

Attimi di paura a Empoli dove è in programma il penultimo posticipo della ventottesima giornata di Serie A che vedrà scendere in campo i padroni di casa contro il Lecce.

Poco prima del fischio d'inizio della gara, infatti, si è sviluppato un principio d'incendio all'interno degli spogliatoi del 'Castellani', a quanto pare a causa di un cortocircuito. Immediato e provvidenziale l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno limitato i danni.

Solo paura, insomma, con le squadre costrette ad aspettare in borghese nel tunnel che lo operazioni di messa in sicurezza dell'area fossero terminate. A riportare il tutto è stato l'inviato di DAZN Giovanni Barsotti.

La partita, in programma alle ore 18.30, si gioca regolarmente oggi ma, come comunicato dalla Lega Serie A, è slittata di un'ora, con il calcio d'inizio alle 19.30.

Il rinvio a domani era in ogni caso da escludere visto che entrambe le squadre saranno impegnate in anticipo venerdì prossimo: il Lecce in casa col Napoli e l'Empoli a 'San Siro' contro il Milan.