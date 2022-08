Empoli-Fiorentina 0-0: Derby toscano senza goal, i padroni di casa chiudono in nove

L'Empoli termina la gara in dieci per il rosso a Luperto, espulso da Sacchi: quest'ultimo ha sostituito l'arbitro Marchetti, infortunato.

Un derby toscano tra Empoli e Fiorentina con emozioni improvvise, senza una grossa continuità. Finisce 0-0 al Castellani, per una punto ottimo ottenuto dall'Empoli in virtù dell'espulsione subita da Luperto a metà ripresa. Per i viola due punti persi, ma con meno occasioni e idee rispetto alla prima gara.

In un match quanto mai particolare, con diversi errori e rigori non assegnati, si è visto anche il cambio del direttore di gara: Marchetti è stato infatti sostituito dal quarto uomo Sacchi dopo aver accusato un problema muscolare nel secondo tempo.

Deludente gara per Jovic, sostituito a cinque minuti dalla fine: il serbo non l'ha presa bene, calciando una bottiglietta ed evitando Italiano, che ha optato per Arthur Cabral alla ricerca di una rete del vantaggio alla fine non arrivata.

Un punto a testa, con l'Empoli che ha chiuso in nove a causa dell'infortunio di Cambiaghi con i cambi a disposizione di Zanetti oramai terminati.

Proteste dei padroni di casa al quarto d'ora per un contatto su Ismajili in area viola: per Marchetti non c'è niente. Si continua anche dopo il contrasto tra Dodò e Destro a inizio secondo tempo. Al 66' Luperto espulso: inizialment ammonito, ha ricevuto il rosso dopo il controllo al VAR di Sacchi. Provvedimento per fallo da ultimo uomo su Jovic. Sottil ha chiesto un rigore platealmente a metà secondo tempo: fallo di mano prima e fallo subito poi, niente penalty e giallo per il figlio d'arte.

EMPOLI-FIORENTINA 0-0

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario 6; Stojanovic 6, Ismajli 6, Luperto 5, Parisi 6.5; Henderson 6 (86' Grassi sv), Marin 6, Bandinelli 5.5 (64' Haas 6); Bajrami 6 (67' De Winter 6); Lammers 5.5 (64' Cambiaghi 6), Destro 6 (67' Satriano 6). Allenatore: Zanetti

FIORENTINA (4-3-3): Gollini 6; Dodò 6, Milenkovic 6, Martinez Quarta 6, Terzic 6 (86' Biraghi sv); Bonaventura 6, Mandragora 6, Maleh 5.5 (46' Duncan 6); Ikone 6 (76' Gonzalez 6), Jovic 5.5 (86' Cabral sv), Saponara 5 (46' Sottil 5.5). Allenatore: Italiano

Arbitro: Marchetti (sostituito al 55' dal quarto uomo Sacchi)

Ammoniti: Bandinelli (E), Ikoné (F), Maleh (F), Sottil (F)

Espulsi: Luperto (E), Zanetti (E)