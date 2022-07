L’Empoli deposita il contratto di De Winter: è ufficiale, arriva in prestito dalla Juventus

Koni De Winter vestirà la maglia dell’Empoli nella prossima stagione. Il difensore belga arriva in prestito dalla Juventus.

La prossima sarà una stagione molto importante per Koni De Winter. Dopo essersi messo in mostra nel campionato Primavera e in quello di Serie C, e aver anche esordito in Champions League, adesso si appresta a vivere la prima vera annata da potenziale protagonista della Serie A.

Il talento belga, che nelle scorse ore ha prolungato il contratto che lo lega alla Juventus fino al 2026, è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Empoli.

#Under23 |🤝| Ufficiale il rinnovo di Koni De Winter fino al 30 giugno 2026 ⚪⚫ pic.twitter.com/GqIKPd4h3k — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) July 9, 2022

Come si evince dal sito ufficiale della Lega Serie A, il club toscano ha chiuso la trattativa con i bianconeri sulla base di un prestito ed ha già depositato il contratto del difensore classe 2002.

De Winter, che è approdato giovanissimo alla Juventus nel 2018, nella scora stagione ha totalizzato 22 presenze nella regular season di Serie C, più altre sei nei playoff di post season con la Juve U23, alle quali vanno aggiunte tre in Coppa Italia di Serie C, una in Youth League con la formazione Primavera e due in Champions League con la prima squadra.