Empoli, colpo a centrocampo: ufficiale il ritorno di Henderson dal Lecce

L'Empoli ha annunciato il ritorno dal Lecce a titolo definitivo del centrocampista scozzese classe 1996 Liam Henderson.

Un nuovo rinforzo in mediana per l'Empoli di Aurelio Andreazzoli. Il club toscano ha annunciato il ritorno dal Lecce del centrocampista scozzese classe 1996 Liam Henderson. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo per circa 1,5 milioni di euro.

Cresciuto nel settore giovanile del Celtic, Henderson è arrivato in Italia nel 2018, con il passaggio dall'Hibernian al Bari. Poi si trasferisce al Verona, prima di approdare nel gennaio 2020 all'Empoli. Nella passata stagione ha vestito la maglia del Lecce, prima di fare ritorno in Toscana.

Con la maglia dell'Empoli, Liam Henderson ha già collezionato 16 gare con un goal nella seconda parte della stagione 2020/2021. Il calciatore nato a Livingston nel 1996 ha militato in tutte le nazionali giovanili della Scozia fino all'Under 21, con cui ha totalizzato 9 presenze.

Henderson è arrivato in città nei giorni scorsi e ha sostenuto e superato le visite mediche, prima di firmare il nuovo contratto che lo lega all'Empoli. Poi l'ufficialità: la seconda avventura in Toscana di Henderson può iniziare.