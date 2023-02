Emiliano Tade scrive la storia: è il primo a giocare per l'ottava volta il Mondiale per Club

L’attaccante argentino sarà al Mondiale per Club in Marocco con l’Auckland City: sarà la sua ottava edizione, un traguardo mai raggiunto nella storia.

Questa sera a Tangeri, in Marocco, prenderà il via la nuova edizione del Mondiale per Club, l’ultima a 7 squadre prima della rivoluzione annunciata dalla FIFA con l’allargamento della competizione a 32 club.

Ad aprire le danze ci sarà l’Al-Ahly, formazione egiziana qualificata alla competizione in quanto finalista dell’ultima CAF Champions League, persa in finale con i campioni in carica e i campioni del Marocco del Wydad Casablanca, e l’Auckland City, formazione che si aggiudicata l’ultima OFC Champions League.

Proprio nella formazione oceanica c’è un calciatore che questa sera è pronto a scrivere la storia della competizione. Stiamo parlando di Emiliano Tade, attaccante argentino classe 1988.

Il calciatore nato a Santiago del Estero toccherà questa sera quota otto partecipazioni al Mondiale per Club, un traguardo mai raggiunto da nessun altro calciatore.

Dopo aver disputato la competizione con le maglie di Atlético Mitre, Wellington United, AmaZulu e Mamelodi Sundowns, Tade scenderà il campo per l’ottava edizione.

Il debutto dell’argentino risale all’8 dicembre 2018, quando affrontò la formazione giapponese del Kashiwa Reysol, entrando al posto di Adam Dickinson nella sfida persa per 2-0.

Da allora ha disputato dieci gare nel torneo, al pari del suo ex compagno e ora vice allenatore Ivan Vicelich e una meno egiziani Mohamed Aboutrika, Wael Gomaa e Hossam Ashour.

Anche l’Auckland City è pronto a scrivere la storia con la decima partecipazione al Mondiale per Club.

“Tade è un giocatore molto speciale e nel calcio non ci sono coincidenze - ha dichiarato l’ex calciatore spagnolo e ora tecnico dell’Auckland City Albert Riera -. Che uno come lui riesca a raggiungere ciò che ha ottenuto non è fortuna o coincidenza, se lo merita”.

Riera ha poi aggiunto:

“Lavora molto fuori dal campo e lo conosco da molto tempo. Quando Emi è arrivato all'Auckland City nel 2011, la sua crescita è stata probabilmente la migliore che abbia mai visto al club. È venuto da noi dal Wellington e ha dovuto adattarsi al nostro stile. È il capocannoniere di tutti i tempi del City (145 goal in 222 partite) e siamo molto fortunati ad averlo nella nostra squadra”.