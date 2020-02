Emergenza Coronavirus, quando si gioca Torino-Parma?

Anche Torino-Parma è stata rinviata a data da destinarsi. Quando si recupera il match tra i granata e gli emiliani? Ecco le possibili date.

Così come - , - e - , anche - è stata rinviata a data da destinarsi. La sfida tra la formazione di Moreno Longo e quella di Roberto D'Aversa era inizialmente in programma domenica 23 febbraio, con calcio d'inizio alle ore 15, ma non si è disputata per motivi di precauzione legati alla nota emergenza Coronavirus che sta tenendo sotto scacco principalmente il Nord .

"Si comunica che la partita Torino-Parma, prevista per oggi, domenica 23 febbraio, alle ore 15 allo stadio Olimpico Grande Torino e valida per la 25ª giornata della TIM, è stata rinviata a data da destinarsi".

Questo è il comunicato emesso dal Torino, poche ore dopo che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva anticipato in conferenza stampa la decisione di non disputare alcune delle gare della venticinquesima giornata di Serie A.

Quando si recupera Torino-Parma?

Anche in questo caso, come per le altre partite rinviate, c'è attesa da parte dei sostenitori di Torino e Parma per capire quando potrà essere recuperata la sfida dell'Olimpico Grande Torino. In ogni caso, una prima data c'è già: mercoledì 4 marzo. Una data apparentemente ideale, se è vero che si incastra perfettamente in una settimana priva di impegni per le due formazioni.

Possibile anche che si giochi una settimana più tardi, ovvero mercoledì 11 marzo, anche se in questo caso dovrebbe essere rivisto il calendario: il Torino gioca già lunedì 9 in posticipo contro l' e, dunque, la sfida di Belotti e compagni contro i friulani andrebbe forzatamente anticipata al sabato.