Emergenza Coronavirus, il gesto di Emre Can: scrive alle persone sole

Emre Can ha aderito a Stift und Papier, un’iniziativa per aiutare chi è solo in questi giorni così difficili: “Restituiamo umanità”.

L’emergenza Coronavirus ha stravolto la vita di milioni di persone. L’isolamento è una misura che si è resa necessaria al fine di cercare di limitare le possibilità di contagio, ma ha purtroppo costretto in tanti a separarsi dai propri cari e a vivere questo periodo in solitudine.

In un momento così delicato c’è chi come Emre Can ha deciso di provare ad alleviare le lunghe ore passate da coloro che sono soli nelle proprie case, con un gesto tanto semplice quanto nobile.

L’ex centrocampista della ha infatti aderito all’iniziativa Stift und Papier, ovvero Carta e Penna, e quindi contribuisce ad aiutare coloro che stanno attraversando un periodo emotivamente delicato inviando loro delle lettere scritte di suo pugno.

Emre Can, ha spiegato alla Bild cosa l’ha spinto ad appoggiare questa campagna.

“Ne sono venuto a conoscenza grazie ad amici e colleghi, è un qualcosa di bellissimo, noi tutti possiamo restituire un po’ di umanità in giorni così difficili. Abbiamo solo bisogno di carta e penna. In un periodo così turbolento, l’umanità è il nostro partner più affidabile”.

Il centrocampista del ha spiegato come non è necessario aderire all’iniziativa per compiere un bel gesto.