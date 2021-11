Altra tegola per il Napoli: infortunio per Anguissa

Brutto momento per il Napoli, soprattutto dal punto di vista degli infortuni. Oltre ad Osimhen, Spalletti deve rinunciare anche al centrocampista Zambo Anguissa.

Nel corso della sfida persa per 3-2 a San Siro contro l'Inter, il camerunense ha rimediato una lesione distrattiva del grande adduttore sinistro.

Naturalmente ci sarà bisogno di ulteriori esami, per capire in modo più specifico l'entità dell'infortunio. Per questo, ancora non sono chiari i tempi di recupero. Tuttavia, considerando quello che è già trapelato, Anguissa dovrebbe stare fuori per almeno tre settimane.

Un duro colpo per il Napoli, che aveva trovato nel giocatore camerunense il perfetto equilibratore per il centrocampo di Spalletti.