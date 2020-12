Emergenza a centrocampo per il Milan: c'è l'opzione Calabria

La squalifica di Kessiè e le condizioni di Tonali potrebbero costringere Pioli a schierare Calabria a centrocampo. L'alternativa è Calhanoglu.

Neppure il tempo di festeggiare la vittoria di Reggio Emilia che il deve fare i conti con una nuova emergenza, stavolta a centrocampo.

Oltre all'infortunato Bennacer, mercoledì sera contro la non ci sarà neppure lo squalificato Franck Kessié, mentre resta in forte dubbio la presenza di Tonali.

L'ex centrocampista del è stato costretto al cambio durante l'intervallo di -Milan a causa di una forte contusione. Le sue condizioni quindi verranno valutate nelle prossime ore.

Se non dovesse farcela, ecco che Pioli potrebbe adottare una soluzione a sorpresa spostando Calabria nel ruolo di centrocampista accanto a Rade Krunic.

Calabria d'altronde, come raccontato qualche anno fa, ha iniziato la sua carriera proprio a centrocampo ed è stato utilizzato da mezz'ala pure da Gattuso in un Milan- del 2018.

"All’inizio giocavo come mediano davanti alla difesa, poi sono passato a fare la mezz’ala in un centrocampo a tre, ho fatto anche l’esterno alto di attacco. Infine mi sono specializzato come terzino, sia come sinistro che come destro".

Anche in una delle amichevoli estive, giocata contro il Novara, Calabria era stato provato da mediano. L'alternativa all'avanzamento del terzino sarebbe l'arretramento di Calhanoglu, che in ha spesso giocato in quel ruolo ma ovviamente con caratteristiche decisamente più offensive.